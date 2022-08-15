خفر السواحل الكويتي يكشف عن توقيف عربيين بحوزتهما 3 حقائب مخدرات

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أحبطت الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية محاولة لتهريب 3 حقائب معبأة بالمواد المخدرة قرب جزيرة فيلكا.

وأعلنت إدارة العلاقات والإعلام الأمني أن الحقائب كانت تحتوي على 149 قطعة بمواد يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة،

مشيرة إلى إيقاف طراد على متنه شخصان من جنسية عربية، وجار إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم