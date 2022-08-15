السعودية تصر قرارت جديدة هي الأولى في تاريخ البلاد بشأن غرامة مالية على من يرفع صوته في الأماكن العامة

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قررت السلطات السعودية فرض غرامة مالية على من يرفع صوته في الأماكن العامة بالمملكة قدرها 100 ريال أي حوالي 27 دولارا أمريكيا.

وقال نائب رئيس جمعية الذوق العام السعودية، خالد عبد الكريم، إن "مجلس الوزراء أقر اللائحة مخالفات الذوق العام بعد أن مرت على عدة مراحل تمثلت بإقرارها من مجلس الشورى وهيئة الخبراء".

وأضاف المسؤول السعودي: "جاء ضمن اللائحة في البند الخامس أن التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، يعتبر مخالفة للذوق العام وتطَّبق عليها غرامة (100 ريال ـ 27 دولارا) للمرة الأولى".

وأكد في ذات السياق أنه تم تطبيق اللائحة على أشخاص في بعض الأسواق بالمملكة خلال الأيام الماضية، بسبب رفع أصواتهم بالسوق والتسبب بإيذاء الناس وإزعاجهم وتعكير صفوهم بما يخالف الذوق العام، داعيا إلى إبلاغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية السعودية عن أي مخالفة للذوق العام بالمملكة