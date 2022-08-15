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تعرف على التخصصات الأكثر طلبًا في مجال التوظيف

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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يؤكد خبراء التوظيف، على أهمية تنمية المهارات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، والعمل على تطوير المهارات الذاتية باستمرار للحصول على وظيفة مرموقة.

 

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “برينستون” المعنية بشؤون التوظيف، قائمة بأكثر 10 تخصصات الأكثر طلبا في مجال التوظيف.

 

وأشارت المجلة، إلى أن التخصصات الأكثر طلبا في التوظيف والتي تم اعمادها وفقا للأبحاث العلمية في هذا المجال مرتبة حسب الأكثر طلباً كالتالي:

 

– علوم الحاسب

 

– الاتصالات

 

– العلوم السياسية

 

– الأعمال

 

– الاقتصاد

 

– اللغة الإنجليزية وآدابها

 

– علم النفس

 

– التمريض

 

– الهندسة الكيميائية

 

– الأحياء

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