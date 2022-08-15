تعرف على التخصصات الأكثر طلبًا في مجال التوظيف «عبد الملك الحوثي» يعلن الحرب على مؤتمر «صنعاء» مركز حقوقي يرصد 430 انتهاكا خلال النصف الاول من العام الجاري بتعز الأمم المتحدة تخصص 44 مليون دولار لمواجهة فيضانات اليمن الصين تبدأ “هجوم الصقر” بمشاركة تايلاند بعد أضخم مناورات بتاريخها تحركات لمجلس القيادة لسحب بساط الاتصالات من تحت اقدام المليشيات دولة خليجية تعين أول سفير لها لدى إيران بعد أكثر من 6 سنوات من قطع العلاقات أمريكا تطلب دعما عمانيا لمقترح اممي لتوسيع الهدنة وتثبيتها واشنطن تستفز بكين بزيارةٍ أخرى لتايوان قد تشعل حرباً العميد لعكب يكشف تفاصيل أحداث شبوة - بيان
يؤكد خبراء التوظيف، على أهمية تنمية المهارات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، والعمل على تطوير المهارات الذاتية باستمرار للحصول على وظيفة مرموقة.
وفي هذا السياق، نشرت مجلة “برينستون” المعنية بشؤون التوظيف، قائمة بأكثر 10 تخصصات الأكثر طلبا في مجال التوظيف.
وأشارت المجلة، إلى أن التخصصات الأكثر طلبا في التوظيف والتي تم اعمادها وفقا للأبحاث العلمية في هذا المجال مرتبة حسب الأكثر طلباً كالتالي:
– علوم الحاسب
– الاتصالات
– العلوم السياسية
– الأعمال
– الاقتصاد
– اللغة الإنجليزية وآدابها
– علم النفس
– التمريض
– الهندسة الكيميائية
– الأحياء