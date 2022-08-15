مركز حقوقي يرصد 430 انتهاكا خلال النصف الاول من العام الجاري بتعز

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أطلق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان” HRITC” تقريره النصف سنوي عن الوضع الإنساني في تعز والذي وثق فيه وقوع نحو 430 انتهاكا طالت مدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وفي التقرير المعنون ب ” تعز.. هدنة هشة وحرب منسية” كشف المركز عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف الأطراف التي تدير الصراع في المحافظة وعلى رأسها مليشيا الحوثي، حيث بلغت الحالات التي ارتكبتها تلك المليشيا 317 حالة انتهاك، يليها مسلحون خارج إطار الدولة والتي بلغت انتهاكاتهم نحو 75 انتهاكا، وبلغت انتهاكات أفراد يتبعون فصائل سياسية في الجيش الحكومي 23 انتهاكاً، وارتكب مسلحون مجهولون 14 انتهاكاً، وانتهاكا واحدا فقط ارتكبته القوات المشتركة التابعة لطارق صالح.

*" حق الحياة"*

واستطاع التقرير أن يوثق مقتل نحو 60 مدنياً بينهم 10 نساء و8 اطفال، قتلت مليشيا الحوثي 36 مدنياً منهم بينهم 10 نساء و7 اطفال، قتل منهم 9 مدنيين بينهم وامرأة و3 أطفال بالقذائف والصواريخ المختلفة التي تطلقها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية بشكل مكثف، كما قتل 5 مدنيين بينهم 3 نساء برصاص قناصة، وقتل 7 مدنيين برصاص مباشر لمسلحي الحوثي.

وتسببت الألغام التي تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرقات والمزارع والمنازل بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأتين وتسببت العبوات الناسفة بمقتل 5 مدنيين، كما توفيت امرأة واحدة حرقاً بانفجار مضاد طيران، وتم اعدام 3 مدنيين مليشيا الحوثي، وقتل طفلين جراء قصف الحوثي بطيران مسير.

وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل 18 مدنياً برصاص مباشر، كما قتل 3 مدنيين برصاص مباشر من افراد في الجيش الحكومي، كما تسبب مسلحون مجهولون بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل واحد برصاص مباشر أيضا.

ووثق الفريق الميداني للمركز بيانات 149 حالة إصابة بمدنيين خلال فترة التقرير بينهم 26 طفلاً و20 امرأة، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 101 مدنيا بينهم 19 امرأة و20 طفلا، حيث أصيب 39 مدنيا منهم بالقذائف والصواريخ المختلفة بينهم 6 نساء و9 اطفال، كما أصيب 22 مدنيا برصاص قناص بينهم 6 نساء و7 أطفال، وأصيب 10 مدنيين بينهم امرأتين وطفل جراء انفجار الألغام الأرضية كما أصيب 14 مدنيا بينهم امرأة وطفل بانفجار عبوات ناسفة، وأصيب 11 مدنيا بينهم امرأة بقصف الحوثي بطيران مسير، كما أصيب 3 مدنيين بينهم امرأة وطفلين جراء الاختناق بدخان حريق مضاد طيران، واصيبت امرأتان احداهما برصاص مباشر والأخرى دهسا بطقم عسكري حوثي.

وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بإصابة 40 مدنيا بينهم امرأة وطفلين، حيث أصيب 34 مدنيا منهم بينهم امرأة وطفلين برصاص مباشر، وأصيب 6 مدنيين جراء الاعتداء عليهم.

فيما تسبب أفراد يتبعون فصائل في الجيش الحكومي بإصابة 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، أصيب 4 منهم بينهم طفلين جراء الاعتداء عليهم، واصيب مدنيين اثنين أحدهم طفل دهسا بطقم عسكري.

وتسبب مسلحون مجهولون بإصابة مدني واحد برصاص راجع، فيما تسببت القوات المشتركة التابعة لطارق صالح بإصابة طفل واحد جراء الاعتداء عليه.

*" انتهاكات متعددة"*

وقال المركز في تقريره أنه وثق وقوع 11 حالة اختطاف ارتكبت مليشيا الحوثي 3 حالات ومسلحون خارج إطار الدولة 4 حالات والجيش الحكومي 4 حالات.

كما وثق فريق المركز وقوع 7 اعتداءات ارتكب الحوثيون حالة واحدة وحالتين ارتكبها مسلحون خارج إطار الدولة، و4 حالات للجيش الحكومي.

ووثق الفريق الميداني للمركز وقوع 8 حالات انتهاك لحرية الرأي والتعبير، تسببت مليشيا الحوثي بحدوث 3 حالات وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بحدوث حالتين فيما تسبب مسلحون مجهولون بحدوث 3 حالات.

ورصد الفريق نزوح وتهجير 79 اسرة تسببت بها مليشيا الحوثي حيث تم توثيق أكبر حالات النزوح والتهجير القسري في شهر فبراير والتي بلغت نحو 45 اسرة نزحت من مناطق غرب تعز وجنوب محافظة الحديدة، وتزامنت عملية التهجير مع معارك تشهدها مديرية مقبنة بين المليشيات الحوثية مع وحدات القوات المشتركة.

كما تم تهجير 34 اسرة في شهر ابريل، جراء اعمال العنف والاستهداف المباشر للمناطق السكنية بالقصف الصاروخي والمدفعي من قبل مليشيا الحوثي.

*"الاعيان المدنية"*

ورصد الفريق أيضا وقوع 116 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة بينها 12 حالة لممتلكات عامة، تسببت مليشيا الحوثي بوقوع 5 حالات منها، وتسبب أفراد يتبعون فصائل في الجيش بوقوع 3 حالات، وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بوقوع 4 حالات.

وطالت تلك الانتهاكات 104 عينا مدنية خاصة تسببت مليشيا الحوثي بوقوع 89 حالة منها، طالت 69 منزلا و20 مركبة بين قصف وحرق ومداهمة ونهب وتفخيخ، وتسبب أفراد يتبعون فصائل في الجيش بوقوع 3 حالات، فيما تسبب مسلحون خارج إطار الدولة بوقوع 9 حالات، كما تسبب مسلحون مجهولون بوقوع 3 حالات.

ورصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حالة اغتيال واحدة قام بها مسلحون خارج إطار الدولة، ووقوع 4 مجازر دموية ارتكبتها مليشيا الحوثي راح ضحيتها 3مدنيين وأصيب 21 مدنيا اخرون بينهم امرأتين و3 أطفال.