تحركات لمجلس القيادة لسحب بساط الاتصالات من تحت اقدام المليشيات

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شدد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية سرعة نقل منظومة الاتصالات من صنعاء إلى عدن.
وقال عضو مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، في لقاء له مع مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وائل طرموم، انه من الأهمية بمكان نقل منظمومة الاتصالات إلى عدن "وتحريرها من قبضة المليشيا الحوثية التي تستغل ايراداتها لتمويل انشطتها العسكرية المعادية"، حد وصفه.
وأشار إلى ان قطاع الاتصالات يحظى بأهمية بالغة لدى مجلس القيادة باعتباره ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ورافدا مهما من روافد الخزينة العامة للدولة.
واستمع عضو مجلس القيادة من طرموم إلى شرح واف عن خطط وبرامج إدارة المؤسسة للمرحلة المقبلة وكذا الدراسات التي انجزتها لتحديد احتياجاتها الفنية والبشرية.
وأكد الزبيدي استعداد قيادة المجلس لتقديم كافة اوجه الدعم لمؤسسة الاتصالات وتذليل اي صعوبات تعترض سير عملها بما يضمن إنجاز المهام المناطة بها بكل كفاءة واقتدار.