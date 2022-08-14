أمريكا تطلب دعما عمانيا لمقترح اممي لتوسيع الهدنة وتثبيتها

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قالت وكالة الانباء العمانية ان المبعوث الامريكي الى اليمن تيم ليندر كينج نقل اليوم الاحد للسلطان هيثم بن طارق، شكر الرئيس جو بايدن، على نجاح مساعي بلاده في تمديد الهدنة في اليمن، ودعمها للجهود الأممية والأمريكية لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الامريكي في مسقط مع وزير المكتب السلطاني سلطان النعماني.
وذكرت الوكالة العمانية ان اللقاء ناقش المقترحات الأممية لتوسيع بنود الهدنة وتثبيتها، والمساعي القائمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية الملحة في اليمن.
وحسب الوكالة " تم الاتفاق على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الشأن".
واكد المسؤول العماني سعي بلاده بالشراكة مع جميع الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في اليمن.