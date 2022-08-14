البنك المركزي اليمني يعقد لقاء مع البنوك الخاصة .. تفاصيل لابرز الاتفاقيات بين الطرفين

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 124

ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدراء البنوك الخاصة التجارية والإسلامية في عدن، نتائج الاتصالات مع البنوك الإقليمية والدولية الهادفة إلى إعادة حركة التعاملات بينها وبين البنوك اليمنية.

وتطرق اللقاء إلى مساعي عودة التعاملات بين البنوك الخارجية واليمنية، لتسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين اليمن وشركائها التجاريين وما يتطلبه من تعزيز الالتزام بمعايير وقواعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما يقوم به قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات للتأكد من استيفاء البنوك وشركات الصرافة لهذه المعايير لما فيه خدمة الصالح العام وتسهيل تعاملات بلادنا مع العالم الخارجي، والبنوك الخارجية المراسلة.

كما جرى أيضا استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية وآفاق تطورها على المدى المنظور في ظل المؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، وكذا مناقشة المعوقات التي تواجه سير أعمال البنوك التجارية والإسلامية، ووضع المعالجات المناسبة لها بتعاون البنوك وبمساندة الحكومة، والأشقاء والأصدقاء. ‎

وأكد مدراء البنوك التجارية والإسلامية، استعدادهم للتعاون وبذل أقصى الجهود لتوفير البيانات ودعم إجراءات البنك المركزي بما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية والمواطنين اليمنيين. ‎

حضر اللقاء وكيلا البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي .