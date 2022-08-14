الكشف عن أسباب استبعاد ميسي من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية؟ ومن اللاعب الأقرب للفوز بها؟

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استبعدت الكرة الذهبية هذا العام 2022، الأسطورة ليونيل ميسي، من قائمتها المكونة من 30 مرشحا،لاول مرة منذ العام 2005، ليكشف صحفي من صحيفة فرانس فوتبول المسؤولة عن الجائزة، أسباب الاستبعاد.

وبالرغم من مسيرته "الذهبية"، ورقمه القياسي بتحقيق 7 كرات ذهبية، تم استبعاد ليونيل ميسي من قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم، الجمعة.

وكشف الصحفي إيمانويل بويان، في فقرة أسئلة وأجوبة من الجماهير، سبب استبعاد "فرانس فوتبول" للنجم الأرجنتيني من قائمتها النهائية.

وقال الصحافي إيمانويل بويان: في النقاشات حول قائمة الـ30، كان إسم ميسي في خضم نقاش كبير، لكن بسبب الشروط الجديدة وآلية الاختيار التي تقتصر على الموسم المحدد فقط، والذي ينتهي في شهر يونيو، دون احتساب بطولات الصيف الماضي ومنها كوبا أميركا، فقد كان موسما سيئا لليونيل ميسي سجل فيه 13 هدفا، ولم يكن مؤثرا على الإطلاق محليا وأوروبيا.

وقال إن "الإحصاءات التي تلعب دورا مهما في ترشيح اللاعبين لقائمة الكرة الذهبية، وخاصة مع الآلية الجديدة، جعلت إدراج إسم ميسي أمرا غير مقبول، فكان الاتفاق العام على إخراجه من القائمة، على الرغم من القيمة العالية التي يعكسها كلاعب عالمي".

وعن إدراج رونالدو، قال: رونالدو كان مؤثرا بغض النظر عن نتائج فريقه، فقد سجل 18 هدفا في الدوري الانجليزي الممتاز منها هاتريك مرتين، وأربعة أهداف في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا منحت فريقه سبع نقاط، وأوصلته إلى دور الـ16، وإجمالا سجل 32 هدفا في 49 مباراة، وهي إحصائية أسهمت بشكل كبير في إدراج إسم رونالدو.

ويعتبر الفرنسي كريم بنزيما أبرز المرشحين لنيل الجائزة، بعد موسم "استثنائي" مع ريال مدريد، حقق فيه لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن القائمة يأتي على رأسها كريم بنزيمة والحارس تيبو كورتوا والبلجيكي دي بروين والمصري محمد صلاح والبولندي ليفاندوفسكي والفرنسي كيليان مبابي، وهاري كاين وإيرلينغ هالاند وآخرون. ولم يسبق أن غاب ميسي عن آخر 15 موسما للكرة الذهبية، حيث فاز خلالها بسبع جوائز، وهو أيضا حامل اللقب فيها، بينما أول موسم له مع سان جرمان يعتبر الأسوأ في مسيرته بـ13 هدفا، مقارنة بآخر موسم له مع برشلونة سجل خلاله 38 هدفا.