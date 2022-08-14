عاجل: حريق مروع يلتهم كنيسة في مصر ويخلف عدد كبير من الوفيات والاصابات

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت وكالة الأنباء المصرية نقلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية اليوم الاحد ان 41 شخصا توفوا وإصيب آخرين في حريق بكنيسة الجيزة.

وشب حريق في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وانتقلت سيارات الإطفاء بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتلقت السلطات بلاغا بنشوب الحريق المروع وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة فيما أصيب العشرات باختناقات.

ودفعت السلطات بالعديد من سيارات الاسعاف لنقل القتلى والمصابين كما دفعت بعشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران واخماد الحريق.

وأعلنت الداخلية المصرية ان حريق كنيسة الجيزة ناجم عن خلل كهربائي في أحد المكيفات.

واوضحت ان الدخان الكثيف الناتج عن حريق في مكيف مبنى الكنيسة هو السبب الرئيس للوفيات والإصابات.

هذا واعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل إنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولةالمعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم نقل51 مصابا في الحريق إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.