عاجل: حريق مروع يلتهم كنيسة في مصر ويخلف عدد كبير من الوفيات والاصابات شبوة.. ممارسات عنصرية قمعية في عتق بتوجيهات مباشرة من المحافظ العولقي العليمي مشيدا بدولة الإمارات وقيادة التحالف: لن اسمح بالإساء لهم معلومة خطيرة عن القائد الجديد للمنطقة العسكرية الثانية بحضرموت وعلاقته بدولة الإمارات بنك عالمي يتوقع انهيار الجنيه المصري قريباً.. الدولار بـ22 تحذير من تمزيق اليمن.. وبرلماني: نحن أمام تحدٍ خطير موقع ألماني يكشف تفاصيل فشل صفقة الغاز مع قطر أول تعليق من حركة حماس على عملية القدس تركياتكشف عن إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات قادمة من دولة عربية ما مصير ترامب بعد ضبط وثائق سرية للغاية في منزله
قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة ان المليشيات الموالية للإمارات ،واصلت مداهمة منازل المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية.
وذكرت ان عناصر من العمالقة من محافظة الضالع ولجج بالاشتراك مع ما يسمى قوات دفاع شبوة ،قاموا بحملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين في عتق.
واشارت المصادر الى ان تلك الممارسات العنصرية بتوجيهات مباشرة من المحافظ عوض ابن الوزير العولقي.
وكانت المليشيات وبعد سيطرتها على عتق الاسبوع الفائت، قامت بحملات مداهمة واعتقال طال ملاك محال تجارية وبسطات من ابناء المحافظات الشمالية.