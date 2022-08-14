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شبوة.. ممارسات عنصرية قمعية في عتق بتوجيهات مباشرة من المحافظ العولقي

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة ان المليشيات الموالية للإمارات ،واصلت مداهمة منازل المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية.

وذكرت ان عناصر من العمالقة من محافظة الضالع ولجج بالاشتراك مع ما يسمى قوات دفاع شبوة ،قاموا بحملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين في عتق.

واشارت المصادر الى ان تلك الممارسات العنصرية بتوجيهات مباشرة من المحافظ عوض ابن الوزير العولقي.

وكانت المليشيات وبعد سيطرتها على عتق الاسبوع الفائت، قامت بحملات مداهمة واعتقال طال ملاك محال تجارية وبسطات من ابناء المحافظات الشمالية.

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