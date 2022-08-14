العليمي مشيدا بدولة الإمارات وقيادة التحالف: لن اسمح بالإساء لهم

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اثنى رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، على دولة الامارات والتحالف بقيادة السعودية وشدد إنه لن يسمح بالإساءة لهم.
جاء ذلك خلال لقاءه ، برئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، وأعضاء في هيئة رئاسة البرلمان، ورؤساء اللجان البرلمانية، لمناقشة مستجدات الأوضاع، والترتيبات الجارية لعقد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن،بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي.
وخلال الاجتماع اكد العليمي، على عدم السماح بالإساءة، او استهداف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات، الذين يستحقون كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم ومواقفهم الاخوية الشجاعة في مختلف المراحل.
يأتي ذلك تزامنا مع الانتقادات الواسعة التي وجهت للامارات على خلفية اسهامها في اسقاط محافظة شبوة، وتسليمها للمليشيات التابعة لها، بعد ان تدخلت في المعركة الاخيرة، وقصفت القوات الحكومية بطيرانها المسير.