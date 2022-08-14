معلومة خطيرة عن القائد الجديد للمنطقة العسكرية الثانية بحضرموت وعلاقته بدولة الإمارات

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صدر امس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رقم ( 27) لسنة 2022م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن/ فائز منصور سعيد قحطان قائدآ للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى الى رتبة لواء.
والقائد الجديد للمنطقة العسكرية الثانية خلفا للواء فرج البحسني، هو قائد لواء الدفاع الساحلي، أوكلت له أبوظبي العام الماضي تأسيس مايسمى بقوة النخبة الحضرمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت.
وتقع مقر قيادات المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وتتواجد في هذه المنطقة قوات النخبة الحضرمية (الموالية للمجلس الانتقالي والمدعومة من الإمارات)..
وقال محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي، إن قوات النخبة التي مولتها وأنشأتها الإمارات ستفرض سيطرتها على كامل تراب المحافظة بما في ذلك مدينة سيئون حيث مقر المنطقة العسكرية الأولى.
وأضاف بن ماضي أن النخبة الحضرمية تأسست لتبقى وتتطور حتى تبسط أمنها على كل حضرموت فأفرادها هم من لهم الحق في الحفاظ على أمن مدنها ومطاراتها ومنافذها وهي صمام أمان لحضرموت.