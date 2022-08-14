تفاصيل إطلاق النار بالقدس.. فلسطيني نفذ 3 عمليات في أقل من ساعة

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فلسطينيًا قام بتنفيذ ثلاث عمليات إطلاق نار في مدينة القدس، قبل أن ينجح في الانسحاب بسلام من موقع إطلاق النار.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن فلسطينيًا نفذ 3 عمليات في أقل من ساعة.

وأوضحت القناة هذه العمليات قائلةً: "الأولى في الحافلة ثم انسحب، ثم في سيارة ثم انسحب، ثم أطلق النار على المارة أثناء انسحابه في شارع معاليه هشالوم في مدينة القدس".

وأقدم شخصٌ، لم يتم الكشف عن هويته بعد، على تنفيذ عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية فرضت حظرًا على حادثة إطلاق النار في القدس.

وذكرت أن تنفيذ عملية مركّبة في القدس، الأولى قرب حائط البراق ثم باتجاه باب المغاربة.

ولفتت إلى أن عدد المصابين في عملية القدس ارتفع إلى سبعة، مؤكدةً أن اثنين منهم في "حالة ميؤوس منها".

وفي وقتٍ لاحقٍ، أفادت مصادر عبرية بارتفاع عدد المصابين إلى تسعة أشخاص، من بينهم ثلاثة في حالة خطرة