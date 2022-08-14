قبل وقوع الكارثة... خبير عسكري يطالب بـ إقالة محافظ «شبوة»فوراً وإحلال شخص توافقي «العليمي» يُعيّن إنفصالي موالي للإمارات في منصب عسكري رفيع بالفيديو اعترافات خطيرة لخلية تهريب تكشف طريقة تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات بإشراف خبراء الحرس الثوري حزب الرشاد يعلن موقفه من فتنة الإمارات في شبوة الجيش يُسقط طائرة مُسيّرة حوثية بـ «مأرب» الأمم المتحدة: جماعة الحوثي تحرم 5.5 مليون يمني من المساعدات الإنسانية حزب الإصلاح : ما حدث في عتق إسقاط لراية اليمن تفاصيل لقاء الرئيس «العليمي»مع «سلطان البركاني»بـ«عدن» صدور قرار جمهوري جديد وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربى يكشف المخطط الدولي والاقليمي الذي يحاك ضد اليمن عطفا على أحداث شبوة
طالب الخبير والباحث في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب اليوم السبت ،بإقالة محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي فورا، وإحلال شخص توافقي، لديه القدرة على تحمل أعباء المرحلة".
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر بان عوض الوزير محافظ شبوة برلماني، ومكانه البرلمان "السلطة التشريعية" وليس السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون إحدى رجليه في السلطة التشريعية، والأخرى في التنفيذية، معتبرا هذه الازدواجية في المناصب فوضى.
وأضاف :اليمن يمر بمرحلة حساسة، وهناك شحن إعلامي متبادل بين مختلف الأطراف، في ظل صمت الجهات الرسمية الموثوق فيها.