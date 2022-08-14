قبل وقوع الكارثة... خبير عسكري يطالب بـ إقالة محافظ «شبوة»فوراً وإحلال شخص توافقي

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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طالب الخبير والباحث في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب اليوم السبت ،بإقالة محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي فورا، وإحلال شخص توافقي، لديه القدرة على تحمل أعباء المرحلة".

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر بان عوض الوزير محافظ شبوة برلماني، ومكانه البرلمان "السلطة التشريعية" وليس السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون إحدى رجليه في السلطة التشريعية، والأخرى في التنفيذية، معتبرا هذه الازدواجية في المناصب فوضى.

وأضاف :اليمن يمر بمرحلة حساسة، وهناك شحن إعلامي متبادل بين مختلف الأطراف، في ظل صمت الجهات الرسمية الموثوق فيها.