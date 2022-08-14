«العليمي» يُعيّن إنفصالي موالي للإمارات في منصب عسكري رفيع

الأحد 14 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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عيّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم السبت انفصالي موالي للإمارات قائدا للمنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت .

وأوضحت مصادر عسكرية لمأرب برس بان العميد الركن (فائز سعيد قحطان التميمي)الذي صدر قرار رئيس مجلس القيادة بتعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت يعد احدى القيادات العسكرية الانفصالية الموالية للإمارات باعتباره أول من قاد معسكر قتالي يتبع مليشيات "النخبة الحضرمية"الانفصالية التابعة للامارات في حضرموت.

واليوم السبت أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بتعيين "فائز سعيد قحطان التميمي" قائدا للمنطقة العسكرية الثانية وترقيته إلى رتبة لواء.