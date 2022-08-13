الجيش يُسقط طائرة مُسيّرة حوثية بـ «مأرب»

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 332

أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية، إن أفراداً من الجيش الوطني في اللواء 310 التابعين للمنطقة العسكرية السابعة، أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت تقوم بعملية استطلاع في أحد المواقع العسكرية غربي المحافظة.

وخلال أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء (8- 10 أغسطس) اعلن الجيش ارتكاب الحوثيين 351 خرقاً للهدنة الأممية خلال في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومارب.