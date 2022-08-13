حزب الإصلاح : ما حدث في عتق إسقاط لراية اليمن

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عبر حزب الإصلاح، اليوم السبت، عن رفضه لتقسيم وتجزئة البلاد، لتمكين المشاريع المناطقية والسلالية في اليمن.

جاء ذلك في منشور لرئيس دائرة الإعلام بحزب التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، في صفحته بموقع فيسبوك.

وقال الجرادي إن حزب الإصلاح "ابن الأرض وحامي راية الجمهورية والوطن الاتحادي، يؤمن بالمواطنة المتساوية والشراكة والتوافق الوطني ولا يقبل المساومة في تجزئة اليمن أو تمكين المشاريع السلالية والمناطقية".

وأضاف : في "عام 2014 رفعت المليشيات الطائفية شعار القضاء على حزب الإصلاح فأسقطوا الدولة اليمنية، وحاليا المليشيات المناطقية (بأجندات غير وطنية) ترفع شعار إزاحة الإصلاح لكنا رأينا سقوط راية اليمن".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من مطالبة الحزب، بإقالة محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، وإحالته للتحقيق على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، وتسليمها لمليشيا الإنتقالي عقب تدخل الطيران الإماراتي وقصفه قوات الجيش والأمن.