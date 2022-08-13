تفاصيل لقاء الرئيس «العليمي»مع «سلطان البركاني»بـ«عدن»

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، التزام المجلس الرئاسي بعدم الزج بوحدات القوات المسلحة والامن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي في صراعات بينية والعمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه اسلحتها ضد العدو المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، واعضاء في هيئة رئاسة المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية، لمناقشة مستجدات الاوضاع في الساحة الوطنية، والترتيبات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد رئيس المجلس الرئاسي، أن الاولوية القصوى ستظل لتعزيز امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، بدءا بتشكيل اللجنة الامنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، اضافة الى تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الارهاب، من اجل مواجهة التحديات المتزايدة على هذا الصعيد.

وأكد على تماسك المجلس، والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف من اجل مواجهة التحديات الطارئة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وطرح العليمي، لرئيس واعضاء مجلس النواب، التطورات المحلية، والاصلاحات التي يقودها المجلس الرئاسي في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالجهود المشتركة مع الحكومة والسلطة المحلية، للحفاظ على استقرار نسبي للعملة الوطنية، واسعار السلع الاساسية، وخدمة التوليد الكهربائي، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الانسانية في البلاد، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأوضح الى توجيهات المجلس للحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والعمل على ترشيد الموارد وتنمية الايرادات غير النفطية.