صدور قرار جمهوري جديد

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رقم ( 27) لسنة 2022م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن/ فائز منصور سعيد قحطان قائدآ للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى الى رتبة لواء.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.