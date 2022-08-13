صدور قرار جمهوري جديد

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1615

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رقم ( 27) لسنة 2022م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن/ فائز منصور سعيد قحطان قائدآ للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى الى رتبة لواء.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.