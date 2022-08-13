وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربى يكشف المخطط الدولي والاقليمي الذي يحاك ضد اليمن عطفا على أحداث شبوة

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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علق وزير الخارجية اليمني السابق د أبوبكر القربى على المستجدات والتداعيات التي حصلت بمحافظة شبوة بالقول " ان مخطط انهبار الدولة وتجاوز دستورها وتمزيق نسيجها الوطني يعزوه البعض للرغبة في تحويلها الى كانتونات.

(الكانتون هو عبارة عن تقسيم إداري وتعد الكانتونات صغيرة نسبيًا من حيث المساحة والسكان عندما تقارن بالتقسيمات الأخرى مثل المحافظات).

وأضاف القربى في تغريدة رصدها محرر موقع مأرب برس بالقول " ان رسم مخطط جديد للصراع في اليمن فيه أدوات جديدة ستقوم بتنفيذه وفق توافقات اقليمية ودولية لابقاء اليمن ساحة للصراع مسلوبة القرار تحت هيمنة اقليمية ودولية بينما ابناء سبأ ممزقون شر ممزق..

وقبل أيام كشف القربى عن تراجع اهتمام دول الخليج باليمن حيث قال مواقف رعاة حل ازمة اليمن تظهر تضاءل إهتمامهم باليمن نتيجة الأوضاع الدولية لذلك فهم يبحثون عن مخرج يضمن مصالحهم مهما كانت نتيجته على اليمن.وأزمته مما سيطيل امد الصراع وتكلفته على اليمن وشعبه دون تحقيق انتصار لأي من اطراف الصراع.