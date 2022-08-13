وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربى يكشف المخطط الدولي والاقليمي الذي يحاك ضد اليمن عطفا على أحداث شبوة مقتل قائد كبير في «دفاع شبوة» برصاص «العمالقة».. مسئول بوزارة الدفاع يكشف معلومات عن الحادثة حزب يمني يبارك ما حدث في شبوة ويخرج ببيان هزيل صفحات اليمنيين تتزين بالعلم الوطني احصائية بضحايا الأمطار والسيول في اليمن خلال أقل من أسبوعين أبين.. الانتقالي يحشد مليشياته لمهاجمة القوات الحكومية برلمانية أمريكية سابقة تكشف حقائق وأهداف بايدن الحقيقي في الأزمة الأوكرانية بالأسماء.. السيسي يطيح بعدد من الوزراء بموافقة النواب المصري والذي يشمل 13 حقيبة بيان «فضيحة» لمحافظ شبوة عوض العولقي.. ماذا قال؟ تفاصيل تكشف عن هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك
علق وزير الخارجية اليمني السابق د أبوبكر القربى على المستجدات والتداعيات التي حصلت بمحافظة شبوة بالقول " ان مخطط انهبار الدولة وتجاوز دستورها وتمزيق نسيجها الوطني يعزوه البعض للرغبة في تحويلها الى كانتونات.
(الكانتون هو عبارة عن تقسيم إداري وتعد الكانتونات صغيرة نسبيًا من حيث المساحة والسكان عندما تقارن بالتقسيمات الأخرى مثل المحافظات).
وأضاف القربى في تغريدة رصدها محرر موقع مأرب برس بالقول " ان رسم مخطط جديد للصراع في اليمن فيه أدوات جديدة ستقوم بتنفيذه وفق توافقات اقليمية ودولية لابقاء اليمن ساحة للصراع مسلوبة القرار تحت هيمنة اقليمية ودولية بينما ابناء سبأ ممزقون شر ممزق..
وقبل أيام كشف القربى عن تراجع اهتمام دول الخليج باليمن حيث قال مواقف رعاة حل ازمة اليمن تظهر تضاءل إهتمامهم باليمن نتيجة الأوضاع الدولية لذلك فهم يبحثون عن مخرج يضمن مصالحهم مهما كانت نتيجته على اليمن.وأزمته مما سيطيل امد الصراع وتكلفته على اليمن وشعبه دون تحقيق انتصار لأي من اطراف الصراع.