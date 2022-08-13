مقتل قائد كبير في «دفاع شبوة» برصاص «العمالقة».. مسئول بوزارة الدفاع يكشف معلومات عن الحادثة

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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قتل العميد مفرج بن شليل الحارثي، وهو قائد اللواء الخامس التابع لما يسمى دفاع شبوة الموالية للامارات، في منطقة بين بيحان وعتق عاصمة المحافظة.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان العميد الحارثي قتل مع أحد مرافقيه اليوم السبت، واصيب اربعة اخرين بعد استهدافهم من احد النقاط التي تتمركز فيها قوات العمالقة في طريق فرعي بين بيحان وعتق .

وفيما ذكرت بعض المصادر ان استهداف الحارثي كان عن طريق الخطأ من قبل افراد في اللواء الثاني عشر عمالقة، افادت مصادر اخرى ان الحادثة تأتي ضمن صراع التشكيلات المسلحة ‌المدعومة من دولة الامارات، بعد سيطرتها على شبوة.

في هذا السياق كشف مسئول بوزارة الدفاع اليمنية معلومات عن استهداف العميد الحارثي.

وقال العميد مسفر الحارثي مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع، ان نيران صديقة استهدفت العميد مفرج الحارثي أثناء خروجه الساعة الثانية فجر اليوم من نقطة بين معسكر مرة وعاصمة المحافظة عتق.

المعلومات تؤكد-بحسب الحارثي- ان العميد مفرج كان في اجتماع بمعسكر مرة وخرج برفقة ثلاث سيارات تم استهداف سيارة مفرج بالرصاص واصيب في البطن توفي بعدها بساعتين مع احد المرافقين له وإصابة عدد اخر من المرافقين.

ونوه الى انه يجري الان تحكيم قبيلة بالحارث حول حادث القتل.

وتسائل قائلا: مالذي يحدث بشبوة وعتق تحديدا كل هذا الاقتتال والشهداء لم يكن كافي؟!.