حزب يمني يبارك ما حدث في شبوة ويخرج ببيان هزيل

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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بارك الحزب الاشتراكي اليمني، ما حدث مؤخرا في شبوة، واعلن تأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي بخصوص ذلك.

وقال الحزب في بيان هزيل - اطلع عليه محرر مأرب برس- ان الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد دعمه للقرارات الرئاسية بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة والمعالجات لها.

البيان الصادر، أمس الجمعة، عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، قال إن معالجات مجلس القيادة الرئاسي للأحداث اتسمت بالموضوعية العالية، وقد أكدت في ميزان التقييم أنها تمت بعيدا عن التنازلات من الوظائف السيادية للشرعية،وفق البيان.

وباستحياء أدان البيان الأعمال غير المنضبطة والتجاوزات والاستهتار بالرموز السيادية للدولة،(في اشارة لما قامت به المليشيات الموالية للامارات عقب سيطرتها على عتق عاصمة شبوة من اهانة للعلم الوطني والدوس عليه).. مستنكرا الاعتداء على مقرات وممتلكات القوى السياسية والاحزاب.

وارجع الحزب سبب ما حدث في شبوة الى رفض بعض القيادات الأمنية والعسكرية الخضوع لقرارات وتوجيهات السلطة المحلية وما تلاها من رفض لقرارات مجلس القيادة الرئاسي للتهدئة ومعالجة الأوضاع، حد قوله.