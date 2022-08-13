حزب يمني يبارك ما حدث في شبوة ويخرج ببيان هزيل صفحات اليمنيين تتزين بالعلم الوطني احصائية بضحايا الأمطار والسيول في اليمن خلال أقل من أسبوعين أبين.. الانتقالي يحشد مليشياته لمهاجمة القوات الحكومية برلمانية أمريكية سابقة تكشف حقائق وأهداف بايدن الحقيقي في الأزمة الأوكرانية بالأسماء.. السيسي يطيح بعدد من الوزراء بموافقة النواب المصري والذي يشمل 13 حقيبة بيان «فضيحة» لمحافظ شبوة عوض العولقي.. ماذا قال؟ تفاصيل تكشف عن هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك تطورات جديدة في واشنطن ومكتب التحقيق يكشف عن ضبط وثائق سرية للغاية خلال تفتيش منتجع ترامب صحيفة غربية مشهورة تكشف تفاصيل رسالة جديدة بعثها رئيس الصين إلى بايدن
بارك الحزب الاشتراكي اليمني، ما حدث مؤخرا في شبوة، واعلن تأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي بخصوص ذلك.
وقال الحزب في بيان هزيل - اطلع عليه محرر مأرب برس- ان الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد دعمه للقرارات الرئاسية بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة والمعالجات لها.
البيان الصادر، أمس الجمعة، عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، قال إن معالجات مجلس القيادة الرئاسي للأحداث اتسمت بالموضوعية العالية، وقد أكدت في ميزان التقييم أنها تمت بعيدا عن التنازلات من الوظائف السيادية للشرعية،وفق البيان.
وباستحياء أدان البيان الأعمال غير المنضبطة والتجاوزات والاستهتار بالرموز السيادية للدولة،(في اشارة لما قامت به المليشيات الموالية للامارات عقب سيطرتها على عتق عاصمة شبوة من اهانة للعلم الوطني والدوس عليه).. مستنكرا الاعتداء على مقرات وممتلكات القوى السياسية والاحزاب.
وارجع الحزب سبب ما حدث في شبوة الى رفض بعض القيادات الأمنية والعسكرية الخضوع لقرارات وتوجيهات السلطة المحلية وما تلاها من رفض لقرارات مجلس القيادة الرئاسي للتهدئة ومعالجة الأوضاع، حد قوله.