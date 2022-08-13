صفحات اليمنيين تتزين بالعلم الوطني

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تزينت صفحات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعلم الوطني، ردا على ما اقدمت عليه مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات بعد سيطرتها على مؤسسات ومعسكرات الدولة بمحافظة شبوة.

وتداول ناشطون صورا للعناصر التابعة للانتقالي وهي تدوس علم البلد وترفع مكانه اعلام الانفصال.

ولاقى هذا التصرف سخطا شعبيا واسعا في شبوة وباقي المحافظات واعتبره الكثيرون اهانة لما تبقى من رمزية الدولة.

وزاد من غضب اليمنيين، بيان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي حول ما حدث في شبوة، حيث بارك ضمنيا سيطرة المليشيات الموالية للامارات على عتق، بمبرر اخماد الفتة والمحافظة على هيبة الدولة، في تناقض عجيب.

ويوم امس قال حزب الاصلاح في بيان ان محافظ شبوة استقدم مليشيات مسلحة لا تتبع الدولة ووجهت إهانة بالغة لكل اليمنيين عموما بالدوس على العلم الوطني الذي يمثل رمزية الدولة ونظامها الجمهوري.

واكد ان ما أقدمت عليه العناصر الخارجة عن القانون في شبوة يعبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية.