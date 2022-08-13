حزب يمني يبارك ما حدث في شبوة ويخرج ببيان هزيل صفحات اليمنيين تتزين بالعلم الوطني احصائية بضحايا الأمطار والسيول في اليمن خلال أقل من أسبوعين أبين.. الانتقالي يحشد مليشياته لمهاجمة القوات الحكومية برلمانية أمريكية سابقة تكشف حقائق وأهداف بايدن الحقيقي في الأزمة الأوكرانية بالأسماء.. السيسي يطيح بعدد من الوزراء بموافقة النواب المصري والذي يشمل 13 حقيبة بيان «فضيحة» لمحافظ شبوة عوض العولقي.. ماذا قال؟ تفاصيل تكشف عن هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك تطورات جديدة في واشنطن ومكتب التحقيق يكشف عن ضبط وثائق سرية للغاية خلال تفتيش منتجع ترامب صحيفة غربية مشهورة تكشف تفاصيل رسالة جديدة بعثها رئيس الصين إلى بايدن
قالت مصادر عسكرية ان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بدأ بحشد مليشياته في محافظة أبين (جنوب).
ووفق المصادر فان الانتقالي يستعد لمهاجمة القوات الحكومية المتمركزة في مديرية شقرة.
وتحتشد مليشيات الانتقالي في ملعب أبين، وبدأت تحركات مريبة على خطوط التماس مع القوات الحكومية، استعدادا لجولة صراع جديدة مع الشرعية.