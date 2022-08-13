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أبين.. الانتقالي يحشد مليشياته لمهاجمة القوات الحكومية

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت مصادر عسكرية ان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بدأ بحشد مليشياته في محافظة أبين (جنوب).

ووفق المصادر فان الانتقالي يستعد لمهاجمة القوات الحكومية المتمركزة في مديرية شقرة.

وتحتشد مليشيات الانتقالي في ملعب أبين، وبدأت تحركات مريبة على خطوط التماس مع القوات الحكومية، استعدادا لجولة صراع جديدة مع الشرعية.

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