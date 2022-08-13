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بالأسماء.. السيسي يطيح بعدد من الوزراء بموافقة النواب المصري والذي يشمل 13 حقيبة

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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وافق مجلس النواب المصري على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى.

 وجاءت أسماء الوزراء الجدد كالآتي:

- رضا حجازب: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- محمد أيمن عاشور: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. - دكتور خالد عبد الغفار: وزارة الصحة والسكان.

- سها سمير ناشد: وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج. - هاني سويلم: وزير الموارد المائية والري.

- أحمد عيسى: وزير السياحة والآثار.

- أحمد سمير على صالح: وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.

- الفريق محمد عباس حلمي هاشم: وزير الطيران المدني. - حسن محمد حسن شحاته: وزير القوى العاملة.

  • نيفين يوسف الكيلاني: وزيرة للثقافة.
  • - اللواء هشام أمنة: وزير التنمية المحلية. - مصطفى كمال عصمت: وزير قطاع الأعمال العام.
  • - اللواء محمد محمد صلاح الدين: وزير الانتاج الحربي. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن دعوته مجلس النواب اليوم السبت للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
  • وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال السيسي: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله".
  • وأضاف السيسي: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم
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