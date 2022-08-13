بالأسماء.. السيسي يطيح بعدد من الوزراء بموافقة النواب المصري والذي يشمل 13 حقيبة

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وافق مجلس النواب المصري على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى.
وجاءت أسماء الوزراء الجدد كالآتي:
- رضا حجازب: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- محمد أيمن عاشور: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. - دكتور خالد عبد الغفار: وزارة الصحة والسكان.
- سها سمير ناشد: وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج. - هاني سويلم: وزير الموارد المائية والري.
- أحمد عيسى: وزير السياحة والآثار.
- أحمد سمير على صالح: وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.
- الفريق محمد عباس حلمي هاشم: وزير الطيران المدني. - حسن محمد حسن شحاته: وزير القوى العاملة.