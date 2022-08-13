بيان «فضيحة» لمحافظ شبوة عوض العولقي.. ماذا قال؟

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اصدر محافظ شبوة الموالي للامارات عوض بن الوزير العولقي، مساء الجمعة بيانا ركيكا، رد فيه على بيان حزب الاصلاح الأخير بشأن تطورات الأحداث في شبوة.
وتأكد مأرب برس من صحة البيان، حيث نشره حساب المكتب الاعلامي للمحافظ على فيسبوك.
البيان الموصوف بالفضيحة، وفق تعبير ناشطون واعلاميون، احتوى على عدد كبير من الأخطاء الإملائية واللغوية فضلا عن ركاكة اللغة المتسخدمة في صياغة نص البيان.
وبعيدا عن الكم الهائل من المغالطات والأكاذيب التي اوردها البيان حول ما حدث مؤخرا في شبوة، تنوعت تعليقات المتابعين لهذا البيان بين ساخرة وناقدة للمحتوى الهزيل الذي خرج به بيان المحافظ.
ومما جاء في بيان العولقي الطويل جدا، قوله ان القيادات العسكرية التي وصفها بالاخوانية استخدمت الطيران المسير لاستهداف السلطة المحلية بالمحافظة، وقال ايضا ان بيان حزب الاصلاح مليء بالحزبية.
وكان حزب الاصلاح هدد في بيان شديد اللهجة امس الجمعة، بالانسحاب من الحكومة ومجلس القيادة.
وطالب الحزب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة محافظ شبوة ، عوض العولقي، وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.
والمحافظ العولقي هو قيادي في حزب المؤتمر، كان يقيم في ابوظبي، جاءت به الامارات وفرضته محافظا لشبوة بدلا عن المحافظ السابق بن عديو الذي شهدت المحافظة في عهده ازدهارا واستقرارا غير مسبوق.