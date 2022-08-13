تفاصيل تكشف عن هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تبحث الشرطة الأمريكية عن المزيد من المعلومات حول هادي مطر، المتهم بطعن سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.

والمشتبه به، هادي مطر (24 عاما)، من مواليد كاليفورنيا، لكنه انتقل مؤخرا إلى نيوجيرسي، وفق ما نقلت "nbcnewyork" عن مصادر إنفاذ القانون المطلعة على التحقيق.

وكان آخر عنوان لهادي مطر في فايرفيو، إحدى مقاطعات مقاطعة بيرغن عبر نهر هدسون من مانهاتن، وشوهد مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهم يدخلون منزل مطر مساء الجمعة.

هذا وقالت مصادر إن مطر يحمل رخصة قيادة مزورة من ولاية نيو جيرسي.

وأفاد الرائد في شرطة الولاية، يوجين ستانيشوسكي، بأن الدافع وراء الطعن غير واضح، في حين أظهرت مراجعة أولية لجهات إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه متعاطف مع "التطرف الشيعي" وقضايا الحرس الثوري الإسلامي، حسبما قال مسؤول تنفيذي على علم مباشر بالتحقيق لشبكة "NBC News".

وأوضح المسؤول أنه "لا توجد روابط محددة لمطر مع الحرس الثوري الإيراني لكن التقييم الأولي يشير إلى أنه متعاطف مع جماعة الحكومة الإيرانية".

وقالت الشاهدة على الحادث، كاثلين جونز، إن "المهاجم كان يرتدي ثيابا سوداء وقناعا أسود"، مضيفة: "اعتقدنا أنه ربما كان جزءا من حيلة لإظهار أنه لا يزال هناك الكثير من الجدل حول هذا المؤلف، لكن اتضح في بضع ثوان أنه لم يكن