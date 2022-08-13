تطورات جديدة في واشنطن ومكتب التحقيق يكشف عن ضبط وثائق سرية للغاية خلال تفتيش منتجع ترامب صحيفة غربية مشهورة تكشف تفاصيل رسالة جديدة بعثها رئيس الصين إلى بايدن بعد مقتل الشهري.. قائمة بأسماء المتورطين في تفجير مسجد قوات الطوارئ بالسعودية خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك فلا تتجاهلها… .علامة تظهر يوميًا بالجسم تؤثر على 50٪ من مرضي الكبد نصائح هامة لحماية معلوماتك الشخصية بتطبيقات التواصل الإجتماعي بشرى سارة… السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء فريضة العمرة القبض على لص حفر حفرة لسرقة بنك فسقط فيها لمدة 8 ساعات دولة أوروبية تفتح أبوابها لدولة عربية بدون تأشيرة السعودية تعلن إجراءات جديدة بخصوص العمرة
تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل رسالة جديدة بعثها الرئيس الصيني إلى نظيره الأمريكي، قبل أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وقالت الصحيفة إن الرئيس شي جين بينغ اتصل ببايدن، وأبلغه رسالة قال فيها إن الوقت الحالي غير مناسب لأي أزمة شاملة.
وتابعت الصحيفة أن الرئيس الصيني كان غاضبا من أن كافة الجهود التي اتخذتها الصين خلال الشهور الماضية لمنع زيارة بيلوسي إلى تايوان باءت بالفشل.
وأشارت إلى أن الرئيس الصيني أكد لترامب على أن موقف بكين من سيطرتها على تايوان هو أمر متعلق بالأمن القومي الصيني، ولا يمكن التخلي عنه.
وبحسب الصحيفة، فإن المكالمة المشار إليها جرت تحديدا في 28 تموز/ يوليو الماضي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم سفارة بكين في واشنطن ليو بينغ يو، تأكيده صحة المكالمة، قائلا إن "الرئيس شي أوضح موقف الصين المبدئي بشأن مسألة تايوان في مناقشته مع بايدن".
في حين نقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن واشنطن تتفق مع ضرورة أن تكون الصين بلدا واحدا، لكن لبيلوسي أو غيرها من المشرعين الحق في زيارة تايوان الراغبة بالانفصال التام عن بكين