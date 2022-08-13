صحيفة غربية مشهورة تكشف تفاصيل رسالة جديدة بعثها رئيس الصين إلى بايدن

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل رسالة جديدة بعثها الرئيس الصيني إلى نظيره الأمريكي، قبل أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت الصحيفة إن الرئيس شي جين بينغ اتصل ببايدن، وأبلغه رسالة قال فيها إن الوقت الحالي غير مناسب لأي أزمة شاملة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس الصيني كان غاضبا من أن كافة الجهود التي اتخذتها الصين خلال الشهور الماضية لمنع زيارة بيلوسي إلى تايوان باءت بالفشل.

وأشارت إلى أن الرئيس الصيني أكد لترامب على أن موقف بكين من سيطرتها على تايوان هو أمر متعلق بالأمن القومي الصيني، ولا يمكن التخلي عنه.

وبحسب الصحيفة، فإن المكالمة المشار إليها جرت تحديدا في 28 تموز/ يوليو الماضي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم سفارة بكين في واشنطن ليو بينغ يو، تأكيده صحة المكالمة، قائلا إن "الرئيس شي أوضح موقف الصين المبدئي بشأن مسألة تايوان في مناقشته مع بايدن".

في حين نقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن واشنطن تتفق مع ضرورة أن تكون الصين بلدا واحدا، لكن لبيلوسي أو غيرها من المشرعين الحق في زيارة تايوان الراغبة بالانفصال التام عن بكين