بعد مقتل الشهري.. قائمة بأسماء المتورطين في تفجير مسجد قوات الطوارئ بالسعودية

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد الإعلان عن مقتل عبد الله الشهري أحد المتهمين بالتورط بالهجوم الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ في 2015 بالسعودية تم الكشف عن قائمة بأسماء المطلوبين على خلفية الهجوم.

وكشف موقع "أخبار24" السعودي أسماء 9 متورطين في "الهجوم الإرهابي الذي وقع في 6 أغسطس 2015، عندما فجر الانتحاري يوسف السليمان حزاما ناسفا في مقر قوة الطوارئ بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي بقوة الطوارئ الخاصة بعسير، صلاح الشهراني، الذي جرى حينها إلقاء القبض عليه، وعلى اثنين من المتورطين معه في التفجير، وهما فؤاد آل دهوي وصالح الدرعان".

وأسفر هذا الحادث عن مقتل 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع من الجنسية البنغلاديشية، بالإضافة إلى إصابة 33 شخصا آخرين.

وبحسب "أخبار 24"، فإن المطلوبين "التسعة المتورطين أمنيا في هذا التفجير، هم سعوديو الجنسية":

1. سعيد عائض آل دعير الشهراني: أعلنت وزارة الداخلية مقتله في مايو 2016 خلال مداهمة أمنية لموقعه.

2- طايع سالم يسلم الصيعري:

أعلنت وزارة الداخلية في يناير 2017 مقتله خلال مداهمة منزل بحي الياسمين بالرياض كان يختبئ فيه.

3-عبد العزيز أحمد محمد البكري الشهري: أعلنت وزارة الداخلية في مطلع مايو عام 2016 مقتله.

4-عقاب معجب قزعان العتيبي:

تم القبض عليه في شهر مايو عام 2016.

5-ماجد زايد عبد الرحمن البكري الشهري.

6- مبارك عبد الله فهاد الودعاني الدوسري:

أعلنت وزارة الداخلية أيضا في عام 2016 مقتله أثناء محاولة القوات الأمنية القبض عليه.

7-محمد سليمان رحيان الصقري العنزي:

أعلنت وزارة الداخلية مقتله في عام 2016 خلال مداهمة قوات الأمن لموقعه. 8- مطيع سالم يسلم الصيعري:

أعلنت وزارة الداخلية في يناير 2017 عن مقتل مطيع نحرا على يد عناصر التنظيم الإرهابي التابع له بعدما تبين لهم رغبته في تسليم نفسه للسلطات الأمنية.

9- عبد الله زايد عبد الرحمن البكري الشهري:

أعلنت وزارة الداخلية قيامه بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه يوم الأربعاء في جدة