آخر الاخبار

بعد مقتل الشهري.. قائمة بأسماء المتورطين في تفجير مسجد قوات الطوارئ بالسعودية خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك فلا تتجاهلها… .علامة تظهر يوميًا بالجسم تؤثر على 50٪ من مرضي الكبد نصائح هامة لحماية معلوماتك الشخصية بتطبيقات التواصل الإجتماعي بشرى سارة… السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء فريضة العمرة القبض على لص حفر حفرة لسرقة بنك فسقط فيها لمدة 8 ساعات دولة أوروبية تفتح أبوابها لدولة عربية بدون تأشيرة السعودية تعلن إجراءات جديدة بخصوص العمرة رسميا.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك

خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 148

 

 

أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد الجمعة انسحابها من بورصة نيويورك في الولايات المتحدة.

وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا"، من أكبر مجموعات الطاقة في العالم، في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأمريكية.

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لشركة "سينوبك" مقره في شنغهاي.

وشركات الصين القارية وهونغ كونغ معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى مدققي حسابات معتمدين من قبل السلطات الأمريكية.

ويلزم قانون صدر في 2020 عن الكونغرس الأمريكي أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة بالحصول على مصادقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل المنظمة المستقلة للمحاسبة.

وفي حالة عدم الامتثال للتشريعات تواجه الشركات خطر إلغاء تسجيلها اعتبارا من 2024.

وفي هذا الإطار أعلنت الشركات الخمس قرار انسحابها. وقد بررت قرارها بالكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق.

والمجموعات الخمس مدرجة على لائحة الشركات التي أمرتها هيئة ضبط الأسواق الأمريكية الامتثال لالتزامات المحاسبة المفروضة وكانت مهددة أساسا بطردها من بورصة نيويورك

إقراء أيضاً
خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
أوردغان يفاجئ دول الجوار ويعلن تدشين أكبر سفينة تركية للتنقيب عن الطاقة بالمتوسط
قرار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقف استيراد الفحم الروسي يدخل حيز التنفيذ
الدولار يتخلى عن مكاسبه وسط توقعات بتراجع التضخم في أمريكا
بين التشديد الروسيا على تنفيذ البند الثاني ومراوغة الغرب.. تفاصيل تكشف الاتفاق وم
تلاحقه إسرائيل منذ أكثر من 20 عاماً.. مَن هو خالد منصور الذي اغتيل في رفح؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس