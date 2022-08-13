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فلا تتجاهلها… .علامة تظهر يوميًا بالجسم تؤثر على 50٪ من مرضي الكبد

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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على الرغم من أن أمراض الكبد لا تسبب عادةً العديد من العلامات التحذيرية حتى يصاب الكبد بتلف شديد، فهناك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها. 

يشارك أحد الخبراء علامة واحدة "ساحقة" تؤثر على حوالي 50 ٪ من المرضى المصابين بهذه الحالة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

يحدث مرض الكبد المرتبط بالكحول بسبب تناول الكحول الزائد، وهناك ثلاث مراحل رئيسية لهذه الحالة تتراوح من حيث الشدة والأعراض، ويمكن أن تظهر إحدى العلامات التي قد تثير الشك في حياتك اليومية على أنها إرهاق.

وقالت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس أونلاين : «التعب هو أكثر الأعراض شيوعًا لدى مرضى الكبد

  • مهما كان السبب ، يؤثر على حوالي 50 ٪من المرضى». 
  • وأوضحت أنه من المهم التفريق بين التعب والإرهاق، بينما يمكن استخدامها كمرادفات، هناك فرق.
  •  قالت الدكتورة لي: "نعلم جميعًا شعور أن يكون لديك يوم حافل ونشعر بالتعب والاستعداد للنوم ، لكن الإرهاق مختلف، والتعب هو إرهاق ساحق".
  • واضافت: "إنه نوع من التعب ينبع من داخل الجهاز العصبي المركزي ، والذي قد يكون منهكًا للغاية ، وقد يكون من الصعب حتى رفع رأسك عن الوسادة".
  • تعتبر هذه العلامة أيضًا أحد الأعراض "المبكرة" لمرض الكبد المرتبط بالكحول ، وفقًا لمؤسسة British Liver Trust.ومع ذلك ، يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل مختلفة في الكبد. 
  • فقدان الوزن فقدان الشهية اصفرار العين والجلد (اليرقان) تورم في الكاحلين والبطن ارتباك أو خمول تقيؤ الدم أو خروج الدم في البراز. 
  • أوصت الدكتورة لي بإجراء اختبار وظائف الكبد إذا كنت تعاني من أعراض ARLD. 
  • قالت: "إذا تم رفع إنزيمات الكبد ، فهذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق". من المهم أيضًا أن تتذكر أن العديد من المرضى قد لا تظهر عليهم أي أعراض ، مما يجعل تحديد الحالة أمرًا صعبًا. 
  • قال الدكتور لي: "حوالي 75 ٪ من المرضى الذين سيموتون في النهاية من تليف الكبد - الذي يحدث في التطور الطبيعي من التهاب الكبد - ليس لديهم أدنى فكرة حتى عن إصابتهم بأمراض الكبد ".
  •  غالبًا ما يتم التقاط الحالة فقط عندما يتم اختبارك بحثًا عن مشاكل أخرى، لهذا السبب توصي NHS بإخبار طبيبك العام إذا كنت تشرب الكحوليات بإفراط
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