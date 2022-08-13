فلا تتجاهلها… .علامة تظهر يوميًا بالجسم تؤثر على 50٪ من مرضي الكبد

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على الرغم من أن أمراض الكبد لا تسبب عادةً العديد من العلامات التحذيرية حتى يصاب الكبد بتلف شديد، فهناك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها.
يشارك أحد الخبراء علامة واحدة "ساحقة" تؤثر على حوالي 50 ٪ من المرضى المصابين بهذه الحالة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.
يحدث مرض الكبد المرتبط بالكحول بسبب تناول الكحول الزائد، وهناك ثلاث مراحل رئيسية لهذه الحالة تتراوح من حيث الشدة والأعراض، ويمكن أن تظهر إحدى العلامات التي قد تثير الشك في حياتك اليومية على أنها إرهاق.
وقالت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس أونلاين : «التعب هو أكثر الأعراض شيوعًا لدى مرضى الكبد