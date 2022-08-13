بعد مقتل الشهري.. قائمة بأسماء المتورطين في تفجير مسجد قوات الطوارئ بالسعودية خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك فلا تتجاهلها… .علامة تظهر يوميًا بالجسم تؤثر على 50٪ من مرضي الكبد نصائح هامة لحماية معلوماتك الشخصية بتطبيقات التواصل الإجتماعي بشرى سارة… السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء فريضة العمرة القبض على لص حفر حفرة لسرقة بنك فسقط فيها لمدة 8 ساعات دولة أوروبية تفتح أبوابها لدولة عربية بدون تأشيرة السعودية تعلن إجراءات جديدة بخصوص العمرة رسميا.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 12 أغسطس، عن سماحها لجميع التأشيرات وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا فريضة العمرة.
كما سمحت، للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنجن أداء فريضة العمرة، وفقا لبيان لها.
وأوضحت أنه "يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنجن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة".
كما بيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات".
وتأتي القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.