القبض على لص حفر حفرة لسرقة بنك فسقط فيها لمدة 8 ساعات

السبت 13 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في حادث سرقة غريب؛ قام لص بحفر حفرة عميقة لسرقة بنك في روما ليسقط في الحفرة مغشي عليه لمدة 8 ساعات.

وظل اللص 8 ساعات داخل نفق كان يحفره في روما مع شركائه للسطو على الأرجح على أحد البنوك، إذ انهار السقف عليه فبقي مدفوناً تحت الأنقاض إلى أن تم إخراجه، وفق لما نشرته الشرطة الإيطالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للشرطة أن «رجلين من نابولي أوقفا لمقاومتهما عنصراً في الشرطة، وآخران من روما بسبب الأضرار التي حصلت، أحدهما كان في الحفرة وهو الآن في المستشفى»، بحسب تلفزيون وكالة فرانس برس.

وأشار المكتب الإعلامي أن التحقيق لا يزال جاريا، وعمل العشرات من عناصر الإطفاء على إغاثة رجل بقي مدفوناً تحت مئات الكيلوجرامات من التراب ومواد البناء بعد انهيار النفق، وعلى إخراجه.

وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة تشتبه في الرجل وشركائه الذين أوقفوا بالقرب من متجر فارغ كانوا يحفرون النفق تحته، كانوا يستهدفون بنك قريباً خططوا للتسلل إليه في نهاية الأسبوع في يوم عطلة بمناسبة عيد انتقال العذراء في 15 أغسطس.

وأشارت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إلى أن «اللص علق تسع ساعات في النفق»، وقال ميشيلي، أحد سكان المبنى المطل على الجزء المنهار من النفق، لوكالة فرانس برس «لم يتنبه أحد حقاً لأن هذا المتجر كان معروضاً للتأجير، وكان الجميع يعتقد أنه يخضع لإعادة تأهيل، بالإضافة إلى عدم وجود ضوضاء