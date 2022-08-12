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خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك

الجمعة 12 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد الجمعة انسحابها من بورصة نيويورك في الولايات المتحدة.

 

وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا"، من أكبر مجموعات الطاقة في العالم، في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأمريكية. 

 

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لشركة "سينوبك" مقره في شنغهاي.

 

وشركات الصين القارية وهونغ كونغ معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى مدققي حسابات معتمدين من قبل السلطات الأمريكية. 

 

ويلزم قانون صدر في 2020 عن الكونغرس الأمريكي أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة بالحصول على مصادقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل المنظمة المستقلة للمحاسبة.

 

وفي حالة عدم الامتثال للتشريعات تواجه الشركات خطر إلغاء تسجيلها اعتبارا من 2024. وفي هذا الإطار أعلنت الشركات الخمس قرار انسحابها. 

 

وقد بررت قرارها بالكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق. 

 

والمجموعات الخمس مدرجة على لائحة الشركات التي أمرتها هيئة ضبط الأسواق الأمريكية الامتثال لالتزامات المحاسبة المفروضة وكانت مهددة أساسا بطردها من بورصة نيويورك.

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