خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك ترامب يعلق على وجود “وثائق نووية” في منزله عقب أيام من تفتيشه تكتيك جديد بالمعركة الأوكرانية.. زيلنسكي يطلب إخفاءه وروسيا تتوعد بـ”يوم قيامة” لماذا اقدم الفيفا على تغير موعد انطلاق كأس العالم بقطر واتساب يفاجئ العالم ويطلق ميزة جديدة لحالة الاتصال بالإنترنت هذا ما كان يبحث عنه عناصر "FBI" عندما اقتحموا منتجع ترامب سعودي يفجر نفسه بحزام ناسف وأمن الدولة تصدر بيان وتوضح شبوة... أنباء عن معاودة الطيران الاماراتي استهداف القوات الحكومية وتوجه لإقالة العولقي بيان حزب الإصلاح.. اقالة «رأس الفتنة» في شبوة ورسالة مباشرة للسعودية الإصلاح يخرج عن صمته ببيان شديد اللهجة .. أدان فوضى المليشيات في شبوة ويطالب بإقالة محافظها وإحالته للتحقيق (بيان)
علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على التقارير التي تحدثت عن أسباب اقتحام منزله من قبل عناصر مكتب “إف بي آي” والأنباء عن وجود تقارير ووثائق نووية في منزله.
ترامب ينفي وجود وثائق نووية
ووصف ترامب التقارير حول بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية خلال مداهمته منزله بـ”الخدعة”.
وأضاف “نفس الأشخاص الفاسدين متورطون في الأمر”، دون أن يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.
وكتب ترامب أيضا على “تروث سوشيال”: “لماذا لا يسمح مكتب التحقيقات بتفتيش المناطق في مار الاجو بحضور محامينا أو غيرهم؟”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت أن عناصر مكتب “إف بي آي” كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية بمنزل ترامب.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كان عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب بمنتجع مارا لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وطلبت وزارة العدل من قاض أمس الخميس بالكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات “إف بي آي” بموجبها بتفتيش منزل ترامب بعدما وصف الرئيس الجمهوري السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.
وجاء تفتيش منزله ضمن تحقيق فيما إذا كان ترامب قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض عند مغادرته منصبه في يناير 2021، والتي تعتقد وزارة العدل أن بعضها سري.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.