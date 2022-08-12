لماذا اقدم الفيفا على تغير موعد انطلاق كأس العالم بقطر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ، تقديم موعد افتتاح كأس العالم الذي سيقام في قطر، أواخر العام الجاري، بيوم واحد.
وكان من المرتقب أن تجري المباراة الافتتاحية للمونديال في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل، لكن التاريخ سيصبح هو العشرين من الشهر نفسه. وإثر إقرار التغيير، سيشهد اليوم الافتتاحي مباراة بين البلد المستضيف لدورة كأس العالم، قطر، مع منتخب الإكوادور.
ويجري اتخاذ القرار بشأن جدولة هذه المباريات من قبل مكتب مجلس الفيفا، الذي يضم في عضويته كلا من جياني إينفانتينو، إلى جانب رؤساء ستة من الاتحادات القارية لكرة القدم.
وجرت العادة خلال السنوات الأخيرة، أن يلعب منتخب البلد المستضيف للمونديال أول مباراة من البطولة، لكن جدولة مونديال قطر لم تسر وفق هذا المنحى في البداية، فكان مرتقبا أن يلعب المباراة الثالثة في يوم حافل تقام فيه أربع مباريات