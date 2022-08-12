سعودي يفجر نفسه بحزام ناسف وأمن الدولة تصدر بيان وتوضح شبوة... أنباء عن معاودة الطيران الاماراتي استهداف القوات الحكومية وتوجه لإقالة العولقي بيان حزب الإصلاح.. اقالة «رأس الفتنة» في شبوة ورسالة مباشرة للسعودية الإصلاح يخرج عن صمته ببيان شديد اللهجة .. أدان فوضى المليشيات في شبوة ويطالب بإقالة محافظها وإحالته للتحقيق (بيان) حركة «الأقيال»تخرج«المشاط»عن صمته:الخطة مكشوفة لدينا وسنعمل على إبطالها «بن عديو»يعلق على تدخل الطيران الإماراتي لمساندة مليشيا الإنتقالي بـ شبوة رئيس وفد جماعة الحوثي: آخر مرة نقبل بتمديد الهدنة رئيس مجلس النواب «سلطان البركاني»يصل «عدن» شبوة..إغتيال ناشط سياسي في عتق «خالد الرويشان»يتحدث عن السبب الحقيقي الذي دفع الإمارات لاشعال فتنة «شبـوة»ويتساءل :كيف سكت «العليمي» على إهانة عَلَم الجمهورية؟
افادت مصادر محلية ان طيران إماراتي مسير عاود اليوم الجمعة قصف نقاط عسكرية تابعة للجيش الوطني بين المنطقة العسكرية الأولى ومحور عتق في صحراء العبر بوادي حضرموت.
واضحت المصادر ان قصف جوي استهدف قوات الجيش المتواجدة في اطراف مدينة عتق بمنطقة نوخان.
في سياق متصل قالت تقارير اعلامية ان مجلس القيادة الرئاسي يناقش عزل محافظ شبوة عوض الوزير وتعيين ناصر باجيل عضو المكتب السياسي التابع لطارق صالح بدلا عنه.
وكان حزب الاصلاح هدد في بيان شديد اللهجة بالانسحاب من الحكومة ومجلس القيادة.
وطالب الحزب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة محافظ شبوة ، عوض العولقي، وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.