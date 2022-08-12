شبوة... أنباء عن معاودة الطيران الاماراتي استهداف القوات الحكومية وتوجه لإقالة العولقي

الجمعة 12 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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افادت مصادر محلية ان طيران إماراتي مسير عاود اليوم الجمعة قصف نقاط عسكرية تابعة للجيش الوطني بين المنطقة العسكرية الأولى ومحور عتق في صحراء العبر بوادي حضرموت.

واضحت المصادر ان قصف جوي استهدف قوات الجيش المتواجدة في اطراف مدينة عتق بمنطقة نوخان.

في سياق متصل قالت تقارير اعلامية ان مجلس القيادة الرئاسي يناقش عزل محافظ شبوة عوض الوزير وتعيين ناصر باجيل عضو المكتب السياسي التابع لطارق صالح بدلا عنه.

وكان حزب الاصلاح هدد في بيان شديد اللهجة بالانسحاب من الحكومة ومجلس القيادة.

وطالب الحزب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة محافظ شبوة ، عوض العولقي، وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.