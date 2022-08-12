بيان حزب الإصلاح.. اقالة «رأس الفتنة» في شبوة ورسالة مباشرة للسعودية الإصلاح يخرج عن صمته ببيان شديد اللهجة .. أدان فوضى المليشيات في شبوة ويطالب بإقالة محافظها وإحالته للتحقيق (بيان) حركة «الأقيال»تخرج«المشاط»عن صمته:الخطة مكشوفة لدينا وسنعمل على إبطالها «بن عديو»يعلق على تدخل الطيران الإماراتي لمساندة مليشيا الإنتقالي بـ شبوة رئيس وفد جماعة الحوثي: آخر مرة نقبل بتمديد الهدنة رئيس مجلس النواب «سلطان البركاني»يصل «عدن» شبوة..إغتيال ناشط سياسي في عتق «خالد الرويشان»يتحدث عن السبب الحقيقي الذي دفع الإمارات لاشعال فتنة «شبـوة»ويتساءل :كيف سكت «العليمي» على إهانة عَلَم الجمهورية؟ تفاصيل لقاء وزير الدفاع والداخلية مع محافظ شبوة والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة بعد مواجهات عتق المهرة :حلقة نقاشية حول حقوق الموظف في القانون اليمني
اعتبر حزب الإصلاح، محافظ شبوة عوض العولقي ، سبب الفتنة وقال: سنعيد النظر بمشاركتنا بكل المجالات إذا لم يتم إقالته .
واكد الحزب في بيان ان محافظ شبوة استقدم مليشيات مسلحة لا تتبع الدولة ووجهت إهانة بالغة لكل اليمنيين عموما بالدوس على العلم الوطني الذي يمثل رمزية الدولة ونظامها الجمهوري.
وحمل الحزب، محافظ شبوة عوض العولقي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى.
وقال ان المحافظ رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون
واكد ان محافظ شبوة استخدم أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء المحافظة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن تنفيذا لأجندات غير وطنية.
وطالب مجس القيادة الرئاسي بإقالة محافظ شبوة وإحالته للتحقيق، وإلا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.
ولفت الى ان تدخل الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية
واكد ان ما أقدمت عليه العناصر الخارجة عن القانون في شبوة يعبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية
وطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة معالجة تداعيات هذه الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والأمنية
ودعا كافة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية إلى إدانة هذه الجرائم بما فيها اقتحام مقر الإصلاح بشبوة ونهب ممتلكاته.
ودعا كافة المكونات الاجتماعية والقبلية بشبوة والمحافظات اليمنية عموما إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن ومشاريع الفوضى والانقلاب
وحث جلس القيادة الرئاسي على حشد الجهود والتركيز على مهمته الرئيسية والمنصوص عليها في قرار إنشائه وأبرزها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب
وفي رسالة للسعودية قال الحزب ان أي مؤامرة تحول دون إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن فهي تستهدف دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية.