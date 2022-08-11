رئيس مجلس النواب «سلطان البركاني»يصل «عدن»

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وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني الخميس، إلى مطار عدن الدولي، بعد أشهر من مغادرته المدينة، للترتيب لإنعقاد جلسات للبرلمان اليمني.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عاد إلى عدن، رفقة نائبه محمد الشدادي، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي، للترتيب لانعقاد مجلس النواب ومتابعة أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة ومتابعة التطورات على الساحة الوطنية.
وأضافت أنه استمع فور وصوله من اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة ميزانية الدولة، إلى شرحِ عن ما أنجزته في إطار المهام المناطة بها ولقاءاتها مع الفريق الحكومي وتوجيه ما تقدمت به اللجنة من أسئلة واستفسارات تتعلق بالبيان المالي والموازنات الملحقة.