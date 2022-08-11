شبوة..إغتيال ناشط سياسي في عتق

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات

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اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس في مدينة عتق، بمحافظة شبوة ناشط سياسي، بعد يوم من سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقالت مصادر محلية إن مسلحون أطلقوا النار على الناشط همام بن لكسر، أثناء خروجه من منزله في منطقة الروضة بالمحافظة وأردته قتيلا على الفور.

وتشهد مدينة عتق عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين عقب انسحاب قوات الأمن الخاصة ودخول تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي ومحافظ المحافظة عوض الوزير.

وكانت قوات الأمن قد انسحبت من عتق عقب استقدام محافظ المحافظة تعزيزات من خارج المحافظة وشنه عملية مسلحة ضد قوات الجيش والأمن.