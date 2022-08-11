المهرة :حلقة نقاشية حول حقوق الموظف في القانون اليمني وزير الأوقاف: 13 ألف يمني حصل على تأشيرة العمرة منذ منتصف الشهر الماضي اصلاح المهرة يقيم مجلس عزاء في وفاة امين عام الحزب بمحافظة الحديدة الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من أحداث شبوه بعد سيطرة القوات الانفصاليه عليها عدن.. رئيس المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية تفاصيل و أسرار جديدة تكشف لأول مرة في 170 ثانية من عملية اغتيال الجعبري المعقدة صحفي يمني يروي لمأرب برس جانبا من قصته في سجون الحوثيين ومقابل ماذا افرجوا عنه؟ الأرصاد اليمنية تحذر المواطنين في هذه المحافظات وتدعو الى توخي الحيطة مسئول سابق: المجلس الرئاسي شرعن قصف الطيران الإماراتي للجيش والأمن في شبوة ولدينا خيارات اخرى تصريح لمصدر مسئول في رئاسة الجمهورية حول أحداث شبوة وحقيقة لقاء العليمي بقيادات في حزب الإصلاح
نظم مرصد معك للحقوق والحريات في محافظة المهرة وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الإنسان برنامج توعوي للحقوق في محافظة المهرة بعنوان "حقوق الموظف في القانون اليمني" ..
وقال رئيس مرصد معك للحقوق والحريات عثمان سعد مهومد أن الهدف من هذا الحلقة النقاشية والتي شارك فيها أكثر من 25محاميا وعدد من النقابين و الموظفين في المحافظة هي التوعية بحقوق الموظف التي كلفها لهم القانون اليمني.
وأضاف مهومد أن المرصد سيتطرق في الأيام القادمة لعدد من القضايا في محافظة كالتوعية بحقوق المواطنين والسجناء والاطفال من خلال حلقات نقاشية للتوعية بذلك.