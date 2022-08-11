المهرة :حلقة نقاشية حول حقوق الموظف في القانون اليمني

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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نظم مرصد معك للحقوق والحريات في محافظة المهرة وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الإنسان برنامج توعوي للحقوق في محافظة المهرة بعنوان "حقوق الموظف في القانون اليمني" ..

وقال رئيس مرصد معك للحقوق والحريات عثمان سعد مهومد أن الهدف من هذا الحلقة النقاشية والتي شارك فيها أكثر من 25محاميا وعدد من النقابين و الموظفين في المحافظة هي التوعية بحقوق الموظف التي كلفها لهم القانون اليمني.

وأضاف مهومد أن المرصد سيتطرق في الأيام القادمة لعدد من القضايا في محافظة كالتوعية بحقوق المواطنين والسجناء والاطفال من خلال حلقات نقاشية للتوعية بذلك.