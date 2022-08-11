اصلاح المهرة يقيم مجلس عزاء في وفاة امين عام الحزب بمحافظة الحديدة

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أقام المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة مجلس عزاء بمدينة الغيضة في وفاة الأستاذ محمد الدغبشي امين عام المكتب التنفيذي لإصلاح الحديدة بعد أن وافته المنية اثر حادث مروري بمديرية شحن .
وفي العزاء الذي حضرته قيادات المكتب التنفيذي وعدد من محبيه اشاد الحاضرون بمناقب الفقيد وادوره النضاليه والدعوية طيلة حياته.
وقال القائم بأعمال رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح المهرة الاستاذ سالم السقاف بأن رحيل الدغبشي لم يكون خسارة للإصلاح فحسب بل كان على كافة الوطن بعد أن ترك بصمة ناصعة في كل المناصب التي تقلدها مشيرا إلى أن الرحيل المفاجئ للقيادي في إصلاح الحديدة جعل الوطن يفقد قامة قيادية وتربوية وسياسية وبطلا في معركة الفكر والوعي الوطني