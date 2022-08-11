الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من أحداث شبوه بعد سيطرة القوات الانفصاليه عليها

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 601

عبر الاتحاد الأوروبي الخميس، عن قلقة الشديد جراء الأحداث في محافظة شبوة (شرق اليمن)، بعد يوم من سيطرة قوات انفصالية موالية للإمارات على مدينة عتق.

وقالت بعثة الاتحاد في اليمن بتغريدة لها على تويتر إنها تعبر عن قلقها إزاء العنف الأخير في ‎شبوة والأنباء عن الخسائر في الأرواح.

كما رحبت بجهود رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي لخفض التصعيد التي استمرت ثلاثة أيام، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

وأمس الأربعاء، سيطرة قوات انفصالية مدعومة من أبو ظبي على مدينة عتق، بعد مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني تدخل فيها الطيران الإماراتي.