عدن.. رئيس المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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ادى اليمين القانونية امام الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس، القاضي علي احمد ناصر الاعوش بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العليا.

وعقب اداء اليمين التي حضرها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع القاضيين طالب، والاعوش، اوضاع السلطة القضائية ودورها في انصاف المواطنين، وصون حرياتهم وممتلكاتهم، وتعزيز سلطة الدولة، وسيادة القانون.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تعويل المجلس على السلطة القضائية في احداث التحول المطلوب وقيادة قاطرة الاصلاحات الرقابية والمحاسبية وجهود مكافحة الفساد، وفق وكالة سبأ.