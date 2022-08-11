تفاصيل و أسرار جديدة تكشف لأول مرة في 170 ثانية من عملية اغتيال الجعبري المعقدة صحفي يمني يروي لمأرب برس جانبا من قصته في سجون الحوثيين ومقابل ماذا افرجوا عنه؟ الأرصاد اليمنية تحذر المواطنين في هذه المحافظات وتدعو الى توخي الحيطة مسئول سابق: المجلس الرئاسي شرعن قصف الطيران الإماراتي للجيش والأمن في شبوة ولدينا خيارات اخرى تصريح لمصدر مسئول في رئاسة الجمهورية حول أحداث شبوة وحقيقة لقاء العليمي بقيادات في حزب الإصلاح إب.. استياء واسع بعد اعلان الجزائية المتخصصة الحكم بحق المتهم في اختطاف وقتل الشابة رباب بدير أول ثمار الانقلاب في شبوة.. مئات الانتهاكات خلال 3 أيام فقط ومرصد حقوقي يدعو لتصنيف مليشيات الانتقالي كـ «حركة ارهابية» تشكيل لجنة رئاسية لمباركة الإنقلاب والتمرد واسقاط الدولة في شبوة فيما الدولة تهان في شبوة وأعلام الانفصال ترفع.. الرئيس العليمي يغالط الجميع زاعما انه حافظ على «هيبة الدولة» جنرال يكشف مزايا سلاح أحدث ثورة حقيقية في مجال توجيه نيران المدفعية
روى صحفي يمني، كان مختطفا في سجون الانقلاب الحوثي جانبا من المأساة التي تعرض لها.
وقال الصحفي محمد عبدالله القادري لموقع مأرب برس انه تفاجئ باقتحام منزله من قبل ميلشيات الحوثي الارهابية يوم 13 مايو 2021.
واضاف: عندما قبضوا علي فتح احدهم هاتفه واراني بعض مقالاتي في بعض المواقع وقال لي هذه منشوراتك، شولحت بنا(شهرت بنا) ثم كتفوا يديا إلى خلفي وربطوها ثم عصبوا على عيوني واعتدوا عليا بالضرب حتى اوصلوني لسجن الأمن والمخابرات بمدينة إب.
بعدها في نفس اليوم، يتابع الصحفي القادري- خرجت اطقم عسكرية من ادارة أمن مديرية حبيش ولاحقت اخوتي واعتقلوا اخي عزام عبدالله القادري ولم يفرجوا عنه إلا بعد قيام اهلي بتسليم تلفوناتي.
وقال القادري انه ظل لمدة عام في سجن انفرادي وبحالة سيئة وتعرض للتعذيب ثم افرجوا عنه بعد عام بضمانة تجارية وأسرية ان لا يعود للكتابة الصحفية، والتزامه بالحضور للمحاكمة في اي وقت طلبت الميليشيات ذلك.
وذكر الصحفي القادري ان المليشيات وضعته تحت الاقامة الجبرية والرقابة المشددة على منزله، لكنه استطاع الهروب ووصل إلى محافظة الضالع.. مؤكدا تدهور حالته الصحية وانه يمر بظروف سيئة ولا يمتلك سكن .