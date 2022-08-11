تصريح لمصدر مسئول في رئاسة الجمهورية حول أحداث شبوة وحقيقة لقاء العليمي بقيادات في حزب الإصلاح

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نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليوم الخميس، ما وصفها الانباء المتداولة بشأن لقاء ثنائي بين الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقيادات من حزب التجمع اليمني للاصلاح بشأن الاحداث الاخيرة في محافظة شبوة.
واكد المصدر، -بحسب وكالة سبأ- تفهم كافة الاطراف والقوى الوطنية لطبيعة المرحلة الراهنة، واولوية وحدة الصف والالتفاف حول الهدف الاسمى المتمثل باستعادة الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واشار المصدر، الى ان البيان الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجاب عن كافة الاسئلة المتعلقة بمسار الاحداث التي شهدتها مدينة عتق، بما في ذلك جبر ضرر المواطنين، والتزام الدولة بمعالجة كافة الاثار المترتبة على تلك الاحداث المؤسفة.