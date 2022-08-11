إب.. استياء واسع بعد اعلان الجزائية المتخصصة الحكم بحق المتهم في اختطاف وقتل الشابة رباب بدير

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اثار حكم صادر عن المحكمة الجزائية بمحافظة إب في قضية اختطاف وقتل الشابة رباب بدير استياء واسع في الأوساط الحقوقية والشعبية، في الوقت الذي طالب أولياء الدم باستئناف الحكم، وعزمهم استمرار التقاضي وصولا إلى مطالبهم بتنفيذ القصاص والإعدام، بحق المتهم.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة إب ،امس الأربعاء، بسجن المتهم في قتل وخطف رباب بدير بالسجن ثلاث سنوات، في واحدة من القضايا التي أشعلت الرأي العام بمختلف المحافظات اليمنية.

وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، عقدت جلستها الحادية عشر والأخيرة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي "عبدالعالم أمير الحمودي" وبحضور وكيل النيابة الجزائية "فهد علي الصيادي"، للنطق بالحكم باعتبارها قضية راي عام لا تحتمل التأجيل.

وأقرت المحكمة، سجن المتهم زيد الرياشي باختطاف وقتل "رباب بدير" ثلاث سنوات ودفع مبلغ مليون وستمائة ألف ريال كـ "دية" بالإضافة إلى دفع مبلغ ثمان مائة ألف ريال كـ "مخاسير" القضية لأسرة المجني عليها.

وكانت المحكمة قد عقدت العديد من الجلسات خلال الأسابيع الماضية، استمعت فيها لفريق من محامي الادعاء الموكلين من أولياء دم المجني عليها "رباب بدير" ومحامي الدفاع عن المتهم الرياشي.

وجرت المحاكمة، وسط ضغوط شعبية واسعة للمطالبة بسرعة محاسبة ومحاكمة الجاني، وإنزال أقسى العقوبات بحقه حتى يكون عبرة للآخرين.

وتعرضت "رباب بدير" في أواخر يونيو الماضي، لمحاولة اختطاف من قبل سائق "باص"، في الدائري الغربي لمدينة يريم شمال شرقي محافظة إب، الأمر الذي دفعها للهروب من داخل الباص وهو يمشي بسرعة عالية رافضا الوقوف لها للنزول حيث كانت في طريقها إلى منزلها.