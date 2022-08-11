تصريح لمصدر مسئول في رئاسة الجمهورية حول أحداث شبوة وحقيقة لقاء العليمي بقيادات في حزب الإصلاح إب.. استياء واسع بعد اعلان الجزائية المتخصصة الحكم بحق المتهم في اختطاف وقتل الشابة رباب بدير أول ثمار الانقلاب في شبوة.. مئات الانتهاكات خلال 3 أيام فقط ومرصد حقوقي يدعو لتصنيف مليشيات الانتقالي كـ «حركة ارهابية» تشكيل لجنة رئاسية لمباركة الإنقلاب والتمرد واسقاط الدولة في شبوة الدولة تهان في شبوة وأعلام الانفصال ترفع والرئيس العليمي يغالط الجميع زاعما انه حافظ على «هيبة الدولة» جنرال يكشف مزايا سلاح أحدث ثورة حقيقية في مجال توجيه نيران المدفعية محاولة اغتيال عادل الجبير تطفو مجددا بعد اتهام إيران بمحاولة اغتيال بولتون.. وطهران ترد فيفا يتجاهل إسرائيل في صفحة مونديال قطر تعطل لا يذكر في خدمة غوغل يفضح اعتماد العالم المطلق على شركة تقنية واحدة علامة مفاجئة للسرطان قد تبدأ في ملاحظتها عند الاستيقاظ صباحا
في كلمته الايضاحية حول الأوضاع في محافظة شبوة، تحدث الرئيس العليمي رئيس مجلس القيادة، حول قيامه بعدة اجراءات منها تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الامنية العسكرية المشتركة.
وقال أن اللجنة التي تم تكليفها ستقوم بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت الى ازهاق الأرواح من المواطنين في محافظة شبوة العزيزة، وتحديد مسئولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورها في تلك الاحداث ورفع النتائج الى مجلس القيادة.
هذه اللجنة الذي كان يفترض ان تصل الى شبوة قبل سقوط موؤسسات الدولة ومعكسرات الجيش والأمن بيد مليشيات الانتقالي والعناصر التي جاء بها محافظ شبوة الموالي للامارات، وصلت اخيرا اليوم الخميس، لتبارك هذا التمرد والانقلاب.
وكانت وسائل اعلام روجت لوصول اللجنة الرئاسية امس الاول، (اي قبل سيطرة المليشيات المدعومة من الامارات على عتق) ، لكن اتضح ان تلك الاخبار غير صحيحة.
وظهر رئيس اللجنة وزير الدفاع وعضو اللجنة وزير الداخلية امس الى جانب محافظ حضرموت، في المكلا ،في الوقت الذي كان الجميع ينتظرهم في شبوة.
وساند الطيران المسير الاماراتي مليشيات ما يسمى دفاع شبوة، وهو المسمى الجديد للنخبة الشبوانية ، لتتمكن من السيطرة على عتق عاصمة المحافظة امس الاربعاء.
وحملت قيادة الجيش وقوات الأمن في محافظة شبوة، الأربعاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مسؤولية تسليم قرار البلد لقوى أجنبية استباحت كرامة وسيادة اليمنيين.
وقال الجيش والأمن في أول بيان لهما تعليقا على الأحداث التي شهدتها شبوة، إن المحافظ المتمرد عوض ابن الوزير استقدم مليشيات من خارج المحافظة لقتال أهل شبوة.
وأشار إلى أن المليشيا نفذت وبغطاء جوي من الطيران الإماراتي كل جرائم القتل والنهب والسلب والاعتداء.