الدولة تهان في شبوة وأعلام الانفصال ترفع والرئيس العليمي يغالط الجميع زاعما انه حافظ على «هيبة الدولة»

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رفعت المليشيات الموالية لامارات اعلام الانفصال في المباني الحكومية ومعسكرات الدولة،بعد سيطرتها على عاصمة محافظة شبوة.
وتداول ناشطون صورا لمليشيات دفاع شبوة وهي تدوس العلم اليمني والطير الجمهوري وترفع علم الانفصال في بوابة معسكر القوات الخاصة ومباني اخرى.
وكانت القوات الحكومية حققت تقدما كبيرا على المليشيات التي استقدمها محافظ المحافظة عوض العولقي الى شبوة لقتال قوات الجيش والأمن، غير ان الامارات تدخلت كعادتها باستخدام الطيران المسير الذي شن اكثر من 30 غارة في غضون ساعات قليلة، مستهدفا مواقع القوات الحكومية،وفق مصادر مأرب برس.
وبعد تدخل الطيران المسير عادت المليشيات وتمكنت من السيطرة على عتق.
بالتزامن مع هذه الاحداث المؤسفة خرج الرئيس رشاد العليمي بكلمة انشائية وجهها للشعب تعليقا على ماحدث في شبوة.
ونقيضا للواقع الذي شاهده الجميع بعد سيطرة المليشيات على عتق وما صاحبه من اهانة لرمزية الدولة واعمال النهب التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة، زعم الرئيس العليمي قيامه بمسؤولياته الدستورية للإستجابة السريعة لمعالجة الأوضاع العسكرية بمدينة عتق بمحافظة شبوة، لافتا إلى إتخاذه جمله من الإجراءات الداعمة للدولة ورمزيتها في المحافظة.
وقال العليمي: لقد بادرنا بموجب مسئوليتنا الدستورية الى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة وهيبتها الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وانفاذ إرادة الدولة حيث اتخذنا جملة من الإجراءات منها، اقالة بعض القادة في المحافظة إضافة الى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع بما في ذلك تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الامنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة".