تعطل لا يذكر في خدمة غوغل يفضح اعتماد العالم المطلق على شركة تقنية واحدة

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في وقت سابق اليوم، انتشرت تقارير عن وجود خلل في غوغل.

ورغم عودة الخدمة، إلا أنها تسلط الضوء على اعتمادنا على مزودي خدمات التكنولوجيا وتوضح الاعتماد على مشغل واحد للوظائف اليومية.

وشعر الكثيرون بخلل الخدمة القصير، وكأنه لحظة شبه مروعة - ما يؤكد مدى تغلغل "غوغل" في حياتنا.

وكما كتب بول هاسكل-دولاند، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة إديث كوان، عندما تعرضت شركة الحوسبة السحابية Fastly للانقطاع العام الماضي: "إنه أمر مقلق عندما يتعذر الوصول فجأة إلى المواقع التي نعتمد عليها، بل وأكثر من ذلك عندما يحدث ذلك على نطاق واسع".

ماذا حدث؟ لا نعرف بعد.

لم تعلق غوغل حتى الآن علنا على انقطاع الخدمة. ووفقا لـ Downdetector، كان هناك ارتفاع كبير في تقارير انقطاع الخدمة لشركة غوغل في وقت سابق اليوم.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء: "كان هناك أكثر من 40000 حادثة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات مع أكبر محرك بحث في العالم، وفقا لـ Downdetector، الذي يتتبع الانقطاعات من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على منصته".

وأفاد Downdetector أيضا أن الأشخاص واجهوا مشكلات في الوصول إلى خرائط غوغل، بينما أبلغت صحيفة "غادريان" عن مشكلات في Gmail وصور غوغل أيضا.

وأثر الانقطاع على مجموعة واسعة من مواقع غوغل، حيث أبلغ موقع ThousandEyes لمراقبة الإنترنت عن تأثر أكثر من ألف خادوم. وعلى الرغم من حجم الحادث، يبدو أنه استمر لمدة 30-40 دقيقة فقط قبل أن تبدأ الخدمات في العودة إلى طبيعتها.

ويمكن القول إن غوغل، مثل جميع مزودي التكنولوجيا، عرضة لمجموعة واسعة من حالات فشل الخدمة المحتملة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها خدمة غوغل - فقد حدثت حالات انقطاع أخرى في عام 2020 (بما في ذلك انقطاع كبير جدا في ديسمبر بسبب نقص السعة في أنظمة المصادقة الخاصة بها).

لكن مثل هذه الانقطاعات، مهما كانت قصيرة، تؤكد مدى اعتمادنا على "googling" في العديد من جوانب الحياة.

وعلى الرغم من أن أي انقطاع في خدمة غوغل أصبح خبرا رئيسيا في جميع أنحاء العالم، إلا أن حادثة اليوم لم تدم طويلا - كما كانت جميع الحالات السابقة.

وتتمتع غوغل بالتأكيد بالقدرة على التصرف بسرعة لحل مشكلات الخدمة عند حدوثها.

وكما لاحظ العديد من الأشخاص، لا يزال بإمكانك البحث عبر الإنترنت حتى في حالة تعطل غوغل - قد تضطر فقط إلى استخدام مزود بحث مختلف، مثل Bing أو DuckDuckGo.